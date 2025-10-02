«Порту» — «Црвена Звезда»: прогноз на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Порту» — «Црвена Звезда».

Ставка: «Порту» победит + тотал меньше 4.5 гола за 1.85.

«Црвену Звезду» ждёт непростое испытание. В прошлом матче Лиги Европы она сыграла вничью с «Селтиком» (1:1). Спас от поражения гол ветерана Марко Арнаутовича. 36-летний австриец приносит большую пользу благодаря своему опыту. Лучший бомбардир команды — Александар Катаи. Он забил 11 мячей в семи играх чемпионата Сербии. Немаловажную роль в атаке играет Мирко Иванич (шесть голов).

Всем этим футболистам уже за 30. Именно благодаря их мастерству и опыту белградцы возглавляют таблицу первенства, выиграв все восемь матчей с общим счётом 32:6. Но смогут ли они совладать с задорным «Порту»?

У Наира Тикнизяна будет особая мотивация, ведь он перешёл в «Црвену Звезду» ради еврокубков. Экс-футболист «Локомотива» закрепился в стартовом составе и был очень полезен в игре с «Селтиком». Козырем в предстоящей встрече станет голкипер Матеус Лима. Практически всю свою карьеру он провёл в Португалии, выступая за «Брагу».

Его усилиями получится сохранить надежду, однако спасти игру вряд ли удастся. Предлагаем поставить на то, что «Порту» победит, через тотал меньше 4.5 мяча. Дома команда Франческо Фариоли будет предельно сконцентрированна. Она очень качественно обороняется и должна без проблем отразить атаки возрастных футболистов.