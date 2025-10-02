Скидки
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: букмекеры оценили шансы

«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: букмекеры оценили шансы
2 октября 2025 года в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы сыграют «Фейеноорд» и «Астон Вилла». Встреча состоится на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу английского клуба. Поставить на победу «Астон Виллы» можно с коэффициентом 2.45, а шансы «Фейеноорда» оценили в 2.80. Ничья идёт с коэффициентом 3.60.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча тоже идёт за 1.90.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 7.00.

