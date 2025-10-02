«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: прогноз на матч в Нидерландах

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на встречу Лиги Европы «Фейеноорд» — «Астон Вилла».

Ставка: «Фейеноорд» не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 2.10.

До двух побед команда из Бирмингема шла на безвыигрышной серии из шести официальных матчей. «Фейеноорд» проведёт диагностику состояния «Астон Виллы». Особенно её оборонительной линии.

Подопечные Робина ван Перси выиграли все четыре домашние встречи в этом сезоне. В одной из них победили «Фенербахче» (2:1) в квалификации Лиги чемпионов. Однако в предыдущей встрече Лиги Европы уступили «Браге» (0:1). Как будто вовсе отсутствовали идеи в атаке, однако нужно отдать должное обороне португальского клуба. Да и игру роттердамцы проводили на выезде.

В чемпионате Нидерландов «Фейе» возглавляет таблицу, не проиграв ни одного из семи матчей. За это время забил 15 мячей, однако атакующий потенциал у «Фейеноорда» ещё выше. Наверняка в стартовом составе выйдет Сем Стейн, который стал лучшим бомбардиром Эредивизии в прошлом сезоне.

Команда Робина ван Перси будет стремиться контролировать мяч и темп игры. Дома она вправе диктовать свои условия. «Астон Вилле» будет очень неудобно с таким соперником, если учесть пробелы в защите и недостаточный уровень агрессии в атаке. Скорее всего, «Фейеноорд» не проиграет в матче, в котором основная борьба развернётся в центре поля. Поэтому ждём не более трёх забитых мячей.