«Динамо» Махачкала — «Ростов»: определён фаворит матча Кубка России

Каспийск, «Анжи-Арена», 2 октября. Махачкалинское «Динамо» Хасанби Биджиева примет «Ростов» Джонатана Альбы. Матч 5-го тура группы C Кубка России начнётся в 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» Махачкала предлагается с коэффициентом 2.63, что приблизительно составляет 38% вероятности.

Ничья в основное время идёт за 3.10, а победа «Ростова» оценивается в 3.02.

Вместе с тем аналитики не ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.59, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.55.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 2.17. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1 (7.00).