«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прогноз на матч в Каспийске

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Кубка России «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: ничья за 3.10.

Ситуация в группе – за «Динамо». Задача по выходу в плей-офф решена досрочно, так что можно гибко распределить минуты и темп. «Ростову» нужно набирать очки, поскольку попадание в плей-офф ещё не обеспечено. Отсюда осторожный старт, борьба за подбор, ставка на стандарты и дальние удары.

Прогнозируем ничью. «Динамо» сохранит плотность сзади и попробует укусить в переходных фазах, поскольку вертикаль через Хоссейннежада и фланги уже работают. «Ростов» ответит после перерыва за счёт свежести фланговых футболистов и розыгрыша угловых. Никакого перевеса не предвидится ни с одной стороны.