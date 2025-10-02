Скидки
«Рома» — «Лилль»: назван фаворит матча Лиги Европы

«Олимпико», 2 октября, Италия. «Рома» Джан Пьеро Гасперини принимает «Лилль» Бруно Женезио во 2-м туре общего этапа Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.76, что приблизительно составляет 56% вероятности.

Ничья идёт за 3.90, а победа «Лилля» оценивается в 5.00.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.84.

