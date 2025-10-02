«Рома» — «Лилль»: прогноз на матч в Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов подготовил прогноз на игру Лиги Европы «Рома» — «Лилль».

Ставка: «Рома» победит за 1.76.

У «Ромы» Пауло Дибала вне заявки из-за мышечной проблемы и вернётся уже после паузы. Новичок Леон Бэйли тоже восстанавливается. У «Лилля» Тьягу Сантош не доиграл матч с «Лионом» – был заменён на 90+2-й минуте из-за повреждения, а потому правый фланг под вопросом. Эти нюансы сдвигают акценты в атаке у обеих команд.

Фланг «Ромы» с Соуле против зоны Сантуша или его сменщика. Под навесы Довбик отлично открывается на ближнюю, тогда как у «Лилля» идут подачи на высокого Жиру. Пойдёт борьба и за центр, исход которой решат подборы. В 1-м туре римляне сумели справиться с другой французской командой — «Ниццей» (2:1). Посмотрим, что покажут во встрече с «Лиллем».

Ждём осторожный старт и рывок от хозяев в середине первого тайма. «Рома» попробует вскрыть правый край и бить второй волной из-за штрафной. «Лилль», вероятно, ответит быстрыми переходами в атаку после перехватов и опасными стандартами. Чем дольше будут держаться нули на табло, тем выгоднее гостям. Ротация у них короче, однако они не против раскрыть игру и реализовать свой момент.

И всё же прогнозируем победу «Ромы». Хозяева сильнее по структуре и давят в концовках. Под руководством Гасперини команда стабильно создаёт с игры и со стандартов. Просто иногда не хватает реализации. Потерю Дибалы и Бэйли сглаживают форма Довбика и полезность Соуле. Жиру, конечно, будет ждать свой шанс и его реализует, однако в гостях будет сложно.