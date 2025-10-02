«Абердин» — «Шахтёр»: прогноз на матч Лиги конференций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Лиги конференций «Абердин» — «Шахтёр».

Ставка: победа «Шахтёра» в два и более мяча за 2.40.

В каком-то плане «Шахтёру» повезло получить такого соперника на старте Лиги конференций. Он тоже мог бы участвовать в Лиге Европы, но не прошёл квалификацию. В упорной борьбе команда уступила «Панатинаикосу». В отборе третьего по значимости еврокубкового турнира получилось пройти «Серветт», но потребовалось дополнительное время. Выручают в основном бразильские футболисты. Они являются фундаментом украинского клуба уже по многолетней традиции.

Кстати, в первенстве страны подопечные Арды Турана занимают первое место и никому не проигрывали в семи турах. За это время забили 14 мячей, а пропустили четыре. Всё это благодаря наставнику. Он сильно изменил игру «Шахтёра», сделав основной упор на полузащитников. Плюс турецкий специалист уделяет огромное внимание физической форме своих подопечных.

В основное время во всех официальных турнирах украинский клуб никому не проигрывал. И эта серия продлится ещё как минимум на одну встречу. Прогнозируем, что «Шахтёр» выиграет с форой (-1.5). «Абердин» допускает много ошибок, а Арда Туран приучил своих подопечных пользоваться такими подарками.