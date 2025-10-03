ЦСКА — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ

3 октября 2025 года на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Металлург». Начало — в 19:30 мск.

Клуб из Магнитогорска под руководством Андрея Разина выиграл три прошлые очные встречи у армейцев с общим счётом 16:6.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Москвы. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Металлурга» из Магнитогорска по итогам 60 минут оценили в 2.80.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.70. Наиболее вероятный счёт по мнению букмекеров — 2:2 за 11.00.