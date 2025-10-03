Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ

ЦСКА — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

3 октября 2025 года на «ЦСКА-Арене» в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Металлург». Начало — в 19:30 мск.

Материалы по теме
ЦСКА — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 3 октября 2025 года
ЦСКА — «Металлург»: прогноз на матч КХЛ 3 октября 2025 года

Клуб из Магнитогорска под руководством Андрея Разина выиграл три прошлые очные встречи у армейцев с общим счётом 16:6.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Москвы. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.15, а шансы «Металлурга» из Магнитогорска по итогам 60 минут оценили в 2.80.

Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.75.

Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.70. Наиболее вероятный счёт по мнению букмекеров — 2:2 за 11.00.

Материалы по теме
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре
Анкалаев — Перейра и другие крутые вывески. На что ставить в UFC в октябре
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android