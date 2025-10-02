Скидки
«ПСЖ» победил «Барселону» — 2:1. Сыграл коэффициент 15.0

1 октября прошёл матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между каталонской «Барселоной» и французским «ПСЖ». Победу в игре, проходившей на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне (Испания), одержали гости со счётом 2:1.

В середине первого тайма полузащитник «Барселоны» Ферран Торрес забил первый гол. На 38-й минуте нападающий «ПСЖ» Сенни Маюлу провёл ответный мяч.

На исходе основного времени встречи нападающий Гонсалу Рамуш вывел парижан вперёд и установил окончательный счёт в матче.

Букмекеры считали «ПСЖ» аутсайдером: ставки на победу французского клуба принимались 3.55, выплата с 1000 рублей составила бы 3550 рублей.

При этом победа «Барселоны» шла за 1.90, а ничья — за 4.20. На тотал больше 2.5 мяча давали 1.43, на «обе забьют» — 1.45.

Заключить пари на точный счёт 2:1 в пользу парижан предлагалось за 15.0.

