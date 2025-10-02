Скидки
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Кубка России

Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: 0:0 в первом тайме за 2.39.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«2 октября в Каспийске пройдёт последний матч 5-го тура Кубка России Пути РПЛ в группе С. Махачкалинское «Динамо» принимает «Ростов».

Первое место в группе уверенно занимает махачкалинское «Динамо» с 11 очками. Этого достаточно, чтобы выйти в следующий раунд с первого или второго места в верхнюю сетку Кубка. Отсюда следует, что в данном матче тренерский штаб во главе с Хасаном Биджиевым максимально будет задействовать тех игроков, которые имеют мало игровой практики. Цифры на табло для них будут не важны.

«Ростов» имеет три очка, так же как и «Пари НН», который дома принимал московский «Спартак» и проиграл 1:2. Матч 22 октября между ними в Ростове определит третью команду, которая продолжит борьбу за Кубок. Пока непонятно, в каком составе выйдут на матч гости. Всё же их через три дня ждёт матч чемпионата в Оренбурге. Очень важная игра для обеих команд в распределении мест в таблице. Поэтому сложно давать прогноз на результат, не зная состав.

Но можно рассмотреть прогноз на забитые/незабитые голы. Махачкала играет дома на поле не очень хорошего качества. Результаты пяти последних официальных матчей «Динамо» в Каспийске: 0:0; 1:1; 1:0; 1:1 и 1:0. Результаты последних пяти матчей «Ростова» — три ничейных результата (0:0; 0:0; 1:1) и две победы: в гостях на Кубок над «Спартаком» 1:2 и 1:0 дома над ЦСКА.

Так как «Спартак» ожидаемо обыграл «Пари НН» в гостях, «Ростов» может особо не напрягаться в этом матче, их устроит и ничейный исход. Ничья в матче, кстати, может зайти. А я выбираю вариант с точным счётом в первом тайме. Думаю, мы здесь вообще не увидим голов. Не очень большой коэффициент даёт букмекер, понимая, что так и будет», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».

