«Динамо» Мх — «Ростов»: прогноз Кирилла Полякова на игру Кубка России в Каспийске

Телеведущий Кирилл Поляков дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Махачкала — «Ростов».

Ставка: победа «Ростова» за 2.95.

«Динамо» Махачкала находится в прекрасной форме и не проигрывает в последних семи матчах подряд во всех турнирах. Команда Хасанби Биджиева демонстрирует уверенную игру, особенно дома, где не проигрывает вообще с 10 мая. Дисциплина, надёжная оборона, борьба — всё на привычном уровне. «Ростов» приходит в себя. Наконец-то наладили игру в защите. В двух последних матчах РПЛ ростовчане не пропустили ни мяча, сыграв вничью 0:0 с «Краснодаром» и «Балтикой». Плюс команда Джонатана Альбы не проигрывала в последних пяти матчах.

Но учитывая, что «Динамо» уже досрочно обеспечило себе выход в плей-офф Пути РПЛ, думаю, что мотивация команды будет не такой высокой, как у «Ростова», который всё ещё борется за третье место. Так что ставлю на победу гостей», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».