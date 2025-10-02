Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Мх — «Ростов»: ставка Семёна Зигаева на игру Кубка России 2 октября

«Динамо» Мх — «Ростов»: ставка Семёна Зигаева на игру Кубка России 2 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Ростов».

Ставка: «Ростов» забьёт и не проиграет за 1.85.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

23 августа махачкалинское «Динамо» проиграло разгромно в Санкт-Петербурге, и после этого команда Хасанби Биджиева сильно прибавила. Три победы, две ничьих и лишь одно поражение, да и то в выездной встрече в Казани, где «Рубин» одержал верх благодаря голу с пенальти. Сейчас в РПЛ динамовцы занимают 12-е место, и у них есть небольшой отрыв от опасной зоны. В Кубке России у махачкалинцев и вовсе всё здорово, они идут на первой строчке в своём квартете и гарантировали себе выход в плей-офф элитного раунда.

К концу августа «Ростов» не ругал только ленивый, команда Джонатана Альбы провела 10 матчей в сезоне-2025/2026 и смогла победить лишь раз. Но наступил сентябрь — ростовчане поочерёдно одолели армейцев дома и спартаковцев на выезде, а затем дважды подряд сыграли 0:0: сначала с «Балтикой», затем — с «Краснодаром». Этот рывок позволил «Ростову» покинуть опасную зону и подняться на 11-е место.

Что касается группового этапа Кубка России, то победа над «Спартаком» в Москве позволила ростовчанам догнать «Пари НН» и даже задуматься о выходе в плей-офф Пути РПЛ. Для этого, правда, надо побеждать в ближайшей встрече. «Динамо» победа гарантирует первую строчку, однако нужна ли она — вопрос. Ростовчане не забивали в двух матчах подряд, и им нельзя проигрывать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: ставка на ничью в матче 2 октября 2025 года
«Динамо» Махачкала — «Ростов»: ставка на ничью в матче 2 октября 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android