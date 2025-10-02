«Динамо» Мх — «Ростов»: ставка Семёна Зигаева на игру Кубка России 2 октября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Ростов».

Ставка: «Ростов» забьёт и не проиграет за 1.85.

23 августа махачкалинское «Динамо» проиграло разгромно в Санкт-Петербурге, и после этого команда Хасанби Биджиева сильно прибавила. Три победы, две ничьих и лишь одно поражение, да и то в выездной встрече в Казани, где «Рубин» одержал верх благодаря голу с пенальти. Сейчас в РПЛ динамовцы занимают 12-е место, и у них есть небольшой отрыв от опасной зоны. В Кубке России у махачкалинцев и вовсе всё здорово, они идут на первой строчке в своём квартете и гарантировали себе выход в плей-офф элитного раунда.

К концу августа «Ростов» не ругал только ленивый, команда Джонатана Альбы провела 10 матчей в сезоне-2025/2026 и смогла победить лишь раз. Но наступил сентябрь — ростовчане поочерёдно одолели армейцев дома и спартаковцев на выезде, а затем дважды подряд сыграли 0:0: сначала с «Балтикой», затем — с «Краснодаром». Этот рывок позволил «Ростову» покинуть опасную зону и подняться на 11-е место.

Что касается группового этапа Кубка России, то победа над «Спартаком» в Москве позволила ростовчанам догнать «Пари НН» и даже задуматься о выходе в плей-офф Пути РПЛ. Для этого, правда, надо побеждать в ближайшей встрече. «Динамо» победа гарантирует первую строчку, однако нужна ли она — вопрос. Ростовчане не забивали в двух матчах подряд, и им нельзя проигрывать», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».