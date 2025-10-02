«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги Европы «Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн».

Ставка: победа «Ноттингема» и обе забьют за 2.70.

«2 октября во 2-м туре общего этапа Лиги Европы английский «Ноттингем Форест» встретится с датским «Мидтьюлланном». Спустя 29 лет и 7 месяцев один из старейших британских стадионов вновь примет матч еврокубков. Для «Ноттингем Форест» — двукратного обладателя КЕЧ (1979 и 1980) — нынешняя еврокампания лишь девятая по счёту, в том числе четвёртая в Кубке УЕФА/Лиге Европы.

К евроматчу «лесники» подходят не в лучшем состоянии. Поменяв тренера в начале сентября (вместо португальца Нуну Санту пришёл австралиец Ангелос «Эндж» Постекоглу), они пять матчей кряду не могут одержать победу. Постекоглу, который в прошлом сезоне привёл «Тоттенхэм» к выигрышу Лиги Европы, но одновременно провалился в Премьер-лиге (16-е место), стартовал в «Ноттингем Форест» с двух поражений подряд, пропуская в каждом матче по три мяча (с «Арсеналом» 0:3 и 2:3 с «Суонси» в Кубке лиги), далее последовали две ничьих: с «Бёрнли» в АПЛ и «Бетисом» в Лиге Европы, соответственно, 1:1 и 2:2. Интересно, что все эти четыре матча были гостевыми. Первая же домашняя закончилась катастрофой — «Ноттингем Форест» проиграл 0:1 «Сандерленду», который после девятилетнего отсутствия вернулся в Премьер-лигу. Так что у Постекоглу и его команды неприятная безвыигрышная серия с тремя поражениями. В данный момент «Ноттингем Форест» занимает 17-е место в АПЛ с пятью очками.

Стартовая игра в Лиге Европы с «Бетисом» в Севилье могла завершиться волевой победой, но хозяева сравняли счёт за пять минут до конца. Для «Ноттингем Форест» одна отрада, что новичок команды бразильский форвард Игор Жезус непременно отмечался голевым дублем в тех двух матчах, когда выходил в стартовом составе: против «Суонси» и «Бетиса». Жезус отлично проявил себя на КЧМ в США, где помог «Ботафого» выйти в плей-офф, забив два гола в турнире, включая победный в ворота «ПСЖ».

Датский клуб «Мидтьюлланн» из Хернинга почти в два раза чаще участвовал в еврокубках — нынешняя кампания для скандинавских «волков» 19-я, из них в шести они стартовали в Лиге чемпионов, в Кубке УЕФА/Лиге Европы оказывались 16 раз, но особых лавров не снискали: выше 1/16 финала не поднимались, в основном сходили с дистанции в отборочных раундах. Лишь однажды, в сезоне-2020/2021, «волки» пробились в основной этап ЛЧ УЕФА, но ожидаемо заняли последнее место в группе.

В датской Суперлиге команда идёт сейчас на втором месте, отставая после 10 туров на два очка от лидирующего «Орхуса». В первой игре ЛЕ нынешнего сезона датские «волки» дома уверенно переиграли австрийский «Штурм» из Граца 2:0.

Таким образом думаю, что «Ноттингем Форест» легко не будет, но англичане всё равно являются явными фаворитами этой встречи», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».