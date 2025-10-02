«Болонья» — «Фрайбург»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Италии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Болонья» — «Фрайбург».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.44.

«Болонья» в прошлом сезоне в Серии А смотрелась не так ярко, как за год до этого, поэтому итоговое девятое место вполне закономерно. Зато команда из университетского городка смогла завоевать Кубок Италии — первый значимый трофей за 50 с лишним лет. Этот успех позволил участвовать в этом сезоне в Лиге Европы. В 1-м туре «Болонья» ездила в Бирмингем, где местная «Астон Вилла» одержала победу 1:0, хотя могла и крупнее, но Уоткинс не реализовал пенальти.

«Фрайбург» прошлым летом впервые за долгие годы сменил главного тренера — Кристиан Штрайх после 12,5 лет решил, что с него хватит, и команду принял Юлиан Шустер. Многие неоднозначно отнеслись к такому выбору, но дебютный сезон показал, что руководство клуба не ошиблось. Если бы не поражение от «Айнтрахта» в последнем туре, то «Фрайбург» сейчас играл бы в Лиге чемпионов, а так — пятая строчка и турнир рангом ниже.

Немцы в этом сезоне выглядят неплохо, на старте были тяжеловаты, но при этом забивают в каждом матче, включая 1-й тур Лиги Европы с «Базелем». «Болонья» плохо выглядит в выездных матчах, а вот дома исправно забивает, а учитывая, что матч пройдёт в Италии, мы вправе ждать голов от итальянцев», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».