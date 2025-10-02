Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сельта» — ПАОК: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Виго

«Сельта» — ПАОК: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы в Виго
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги Европы «Сельта» — ПАОК.

Ставка: победа «Сельты» за 1.76.

Лига Европы . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2025, четверг. 22:00 МСК
Сельта
Виго, Испания
Не начался
ПАОК
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сельта» по итогам прошлого сезона впервые за долгие годы квалифицировалась в еврокубки, а вот новый пока складывается неважно. Позади семь туров в чемпионате Испании — ни одной победы, два поражения и пять ничейных результатов с одинаковым счётом 1:1. Ещё одна неудача постигла «Сельту» в 1-м туре Лиги Европы, испанцы гостили в Германии, соперником был «Штутгарт». Первый тайм завершился без голов, а после перерыва швабы забили дважды. Всё, на что хватило команды Клаудио Хиральдеса — гол Борхи Иглесиаса за несколько минут до конца встречи.

ПАОК завершил чемпионат Греции на третьей строчке, хотя и отстал от победившего «Олимпиакоса» аж на 17 очков. Бронза отправила команду в квалификацию Лиги Европы, и для попадания в групповой этап грекам предстояло пройти два раунда. Сначала ПАОК лишь в дополнительное время забил единственный мяч в ворота «Вольфсбергера» и таким образом выбил австрийцев. Удивительно, но дальше греков ждал менее грозный оппонент — «Риека». В Хорватии ПАОК уступил 0:1, однако в ответной встрече разнёс хорватов 5:0 и стал участником группового этапа, где в 1-м туре дома сыграл 0:0 с «Маккаби».

В чемпионате Греции ПАОК после пяти туров идет третьим, и в его активе три победы и две ничьих, а про неудачи «Сельты» я писал выше. Именно ближайший матч — шанс для команды Клаудио Хиральдеса прервать грустную серию и одержать первую победу в сезоне», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Лига Европы: матч «Рома» — «Лилль» и Тикнизян против талантов из «Порту»
Лига Европы: матч «Рома» — «Лилль» и Тикнизян против талантов из «Порту»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android