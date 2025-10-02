Скидки
«Динамо» Мх — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру группового раунда Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Динамо» Мх — «Ростов».

Ставка: «Ростов» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.70.

Fonbet Кубок России . Группа C. 5-й тур
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
«В Каспийске махачкалинское «Динамо», возглавляющее группу C, будет принимать футбольный клуб «Ростов». «Ростов» сейчас хорошо двигается, хорошо смотрится. И он абсолютно не по делу проиграл махачкалинцам в первом круге Кубка — 1:3. 80 минут «Ростов» играл превосходно, забил супергол Миронов, а потом три мяча подряд за пять минут умудрились пропустить и проиграть 1:3. Это было до первой паузы на матчи сборных. Сейчас впереди вторая пауза на матчи сборных. «Ростов» вровень идёт с «Пари НН» в группе, набрав по три очка. Понятно, что между ними очный матч будет ключевым. Но вот победа над «Спартаком» очень здорово «Ростову» подсобила. Сейчас важно Махачкале не проиграть на выезде и сохранить шансы. А если ещё и удачно сыграть, выиграть, набрать шесть очков, то вообще замечательно.

Но выиграть в Каспийске будет очень сложно. Махачкала затягивает в свой футбол, тягучий, с большим количеством единоборств. Но «Ростову» это даже на руку. Я думаю, что «Ростов» не проиграет в этом матче и вряд ли будет забито больше трёх мячей.

Мой прогноз — «X2, то есть «Ростов» не проиграет, и тотал меньше 3.5» за 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

