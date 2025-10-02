«Рома» — «Лилль»: прогноз Артёма Шмелькова на матч Лиги Европы в Италии

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч Лиги Европы «Рома» — «Лилль».

Ставка: победа «Ромы» и ТМ 3.5 за 2.30.

«Смело назову встречу итальянской «Ромы» и французского «Лилля» центральной в первом игровом слоте Лиги Европы. Сегодня играются матчи 2-го тура общего этапа в минорных еврокубках. Всего неделю назад нынешние соперники взяли старт в турнире с одинаковых по счёту, но не по содержанию побед 2:1.

Пусть «Рома» пока действует совсем не по-гаспериньевски и от зрелищного футбола пока далековата, зато с эффективностью действий у неё всё в порядке. В Серии А команда внезапно уступила в домашней встрече «Торино» — 0:1 в 3-м туре, зато все другие выиграла. Причём до последнего игрового дня все победы «Ромы» были со счётом 1:0. И только в воскресенье римляне расщедрились на большее. «Верона» была обыграна 2:0, снова сохранить «0» помогли отлично готовый вратарь Свилар и оборонительные столпы Манчини, Челик и Н'Дика. А в стартовом матче Лиги Европы именно центральные защитники принесли результат. В гостях у «Ниццы» Манчини и Н'Дика забили в интервале трёх минут в начале второго тайма, на что соперник смог ответить только реализованным пенальти — 2:1.

«Лилль» выиграл первый матч ЛЕ у норвежского «Бранна». Победный мяч на 86-й минуте забил «дедушка» Оливье Жиру, вышедший на замену. А вот в чемпионате Франции 39-летний Жиру выходит в старте, и вообще, похоже, что в Лиге 1 и в Лиге Европы наставник Бруно Женезио будет использовать разные составы — по крайней мере, обоймы во встречах французской Лиги 1 с «Лансом» и «Лионом» кардинально отличались от той, что вышла обыгрывать неделю назад «Бранн».

«Лилль» здорово стартовал в чемпионате — 10 очков в четырёх турах. Однако в двух последних встречах — как раз с «Лансом» и «Лионом» — команда потерпела неудачи. «Лансу» проиграли крупно 0:3 в гостях, а в игре с «Лионом» дома всё решил ранний гол в первом тайме — 0:1. Степень недовольства Женезио только подчеркнула красная, полученная наставником под занавес последней встречи», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».