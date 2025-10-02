«Нефтехимик» — «Лада»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Лада».

Ставка: победа «Лады» с форой (+1) за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2025, четверг. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нефтехимик» в этом сезоне стал настоящим открытием Восточной конференции. Команда Игоря Гришина демонстрирует очень яркий и атакующий хоккей, при этом оставаясь собранной в обороне. «Волки» уверенно держатся в верхней части таблицы, а сейчас и вовсе занимают вторую строчку, что само по себе говорит о силе коллектива. Клуб собран не на громких фамилиях, а на чёткой командной игре, быстрых атаках и надёжной вратарской линии. Особенно стоит отметить Филиппа Долганова, который проводит выдающийся отрезок и во многом помогает своей команде набирать очки. Последняя серия побед только подтверждает форму нижнекамцев — они обыграли «Автомобилист» дважды, а также взяли верх над «Торпедо» и московским «Динамо». В родных стенах «Нефтехимик» особенно опасен, и в матче с «Ладой» команда будет настроена исключительно на победу.

«Лада» же продолжает испытывать серьёзные трудности в нынешнем сезоне. Тольяттинский клуб пока является одной из самых нерезультативных команд КХЛ. После единственной победы в стартовом туре последовала целая череда неудач — поражения следуют одно за другим, и серия уже насчитывает девять проигранных матчей. Команда уступает как сильным соперникам, так и клубам с нижней части таблицы, не находя стабильности ни в атаке, ни в обороне. Главный тренер Павел Десятков на пресс-конференции честно признал, что восстановление команды будет сложнее и дольше, чем предполагалось изначально. Болельщикам остаётся лишь надеяться, что команда сможет прибавить по мере сезона, но пока реальных предпосылок для этого не видно.

Чего я жду от матча? «Нефтехимик» будет активно играть при домашних трибунах, сразу же пытаясь переломить игру в свою пользу. «Ладе» придётся сосредоточиться на обороне, однако против столь заряженной и сбалансированной команды сделать это будет крайне тяжело. Учитывая текущую форму обеих команд, перевес в пользу хозяев выглядит логичным. Однако я не стал бы сбрасывать тольяттинцев со счетов и взял бы их фору с (+1). «Нефтехимик» сейчас хорош, но эмоциональное опустошение может наступить в любой момент. Поэтому иду на риск», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».