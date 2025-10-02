Скидки
«Динамо» М — «Трактор»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Москве

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Трактор».

Ставка: ничья за 4.20.

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У обеих команд из данной пары схожие проблемы: нет стабильности, лидеры ещё толком не проснулись, а результат приходит только иногда. «Динамо» замечательно провело дальневосточную выездную серию, забрав четыре из четырёх очков, приехало в Москву, победило не без труда «драконов» и уступило главной сенсации старта сезона на Востоке «Нефтехимику». У «Трактора» тоже недавно было три победы подряд, затем Бенуа Гру в контексте результатов стал играть в шахматы: то чёрное, то белое. Начало московского выезда вышло неудачным: шесть шайб было заброшено «Спартаком» в ворота челябинцев — вполне себе логичное поражение не заставило себя долго ждать.

Обеим командам необходима победа. Особенно в таком принципиальном матче, коим является противостояние «Динамо» и «Трактора». Всё-таки коллективы неизменно встречаются в плей-офф: полтора года назад играли во втором раунде, в прошлом сезоне — в третьем. Может быть, настало время повторить по именам финал 2013 года? На этот вопрос ответим только в мае.

В предстоящей встрече прогнозирую достаточно плотный хоккей, в котором никто не захочет уступать в основное время, поэтому «Динамо» и «Трактор» закончат обязательные 60 минут вничью. Уже в дополнительной пятиминутке может случиться всякое», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

