«Борнмут» — «Фулхэм»: определён фаворит матча АПЛ

«Борнмут» — «Фулхэм»: определён фаворит матча АПЛ
3 октября 2025 года в матче 7-го тура АПЛ сыграют «Борнмут» и «Фулхэм». Встреча состоится на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Начало — в 22:00 мск.

Хозяева не знают поражений на протяжении пяти игр, а соперник слабовато выступает на выезде.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Борнмута» можно с коэффициентом 1.85, а шансы «Фулхэма» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.70.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.87.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу хозяев за 7.50.

