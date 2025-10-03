«Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру АПЛ «Борнмут» — «Фулхэм».

Ставка: «Борнмут» победит + тотал меньше 4.5 гола за 2.20.

«Борнмут» стал крайне неудобным соперником даже для фаворитов. Андони Ираола довёл свои идеи почти до совершенства. Благодаря возникшему взаимопониманию между ним и футболистами у команды получается не проигрывать на протяжении пяти встреч чемпионата.

Единственное поражение клуб из Борнмута потерпел на самом старте сезона. Обидчиком стал «Ливерпуль» (2:4). Зато потом получилось создать проблемы «Тоттенхэму» (1:0), «Брайтону» (2:1) и «Ньюкаслу» (0:0).

У лондонцев неудачные результаты приходятся на выездные матчи. В гостях «Фулхэм» сыграл вничью с «Брайтоном» (1:1) и уступил «Челси» (0:2) и «Астон Вилле» (1:3). На домашнем стадионе команда пока не знает поражений. Пропускают стабильно.

Всё это ещё раз указывает на то, что гостям придётся быть сконцентрированными в защите. У «Борнмута» больше опций в атаке, и команда должна побеждать на домашнем стадионе, однако вряд ли будет забито больше четырёх мячей. Хозяева будут не менее активны впереди, чем в прошлых встречах. «Фулхэм» будет вынужден искать свои шансы только на контратаках.