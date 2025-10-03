«Осасуна» — «Хетафе»: прогноз и коэффициенты на матч Ла Лиги

3 октября в матче 8-го тура испанской Примеры сыграют «Осасуна» и «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Памплоны. Поставить на победу «Осасуны» можно с коэффициентом 2.20, а шансы «Хетафе» оценили в 3.85. Ничья же идёт с коэффициентом 2.95.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.95, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу клуба из Памплоны за 5.00.