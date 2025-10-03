Скидки
«Осасуна» — «Хетафе»: ставка на матч чемпионата Испании

«Осасуна» — «Хетафе»: ставка на матч чемпионата Испании
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Осасуна» — «Хетафе».

Ставка: обе забьют за 2.50.

«Хетафе» испытывал огромные кадровые проблемы на старте сезона, однако показывал симпатичный футбол. Даже успел влюбить в себя, добыв три победы в четырёх первых встречах. Но, как и ожидалось, это временный успех. Другие команды Примеры пробудились, и стало гораздо тяжелее.

В последних трёх матчах клуб из Хетафе сыграл вничью с «Алавесом» (1:1) и «Леванте» (1:1), а уступил «Барселоне» (0:3). Хотя за поражение от такого соперника ругать его точно не следует. Это ещё хорошо, что не пропустил больше. После семи туров он близко подобрался к зоне еврокубков.

Однако также стоит сказать о плохих результатах команды в двух последних гостевых встречах. Они закончились разгромными поражениями со счётом 0:3 — от «Барселоны» и очень нестабильной «Валенсии». Получается, не так уж надёжны оборонительные редуты Бордаласа.

Как бы хорошо «Хетафе» и «Осасуна» ни защищались, а всё равно уязвимы. Обе команды понимают, что в очном матче могут набрать три очка и будут не раз рисковать. Да и силы, можно сказать, равны. Добавим к этому, что последние пять личных встреч заканчивались обменом голами. Именно на это делаем свой прогноз.

