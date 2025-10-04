Скидки
Стали известны шансы «Краснодара» победить «Ахмат»
Краснодар, «Ozon Арена», 4 октября. «Краснодар» Мурада Мусаева принимает «Ахмат» Станислава Черчесова. Матч 11-го тура РПЛ обещает получиться ярким, стартовый свисток — в 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.63, что приблизительно составляет 61% вероятности.

Ничья идёт за 4.10, а победа «Ахмата» оценивается в 5.30.

Вместе с тем аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.91, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.89.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.87.

