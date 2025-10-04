«Реал» — «Вильярреал»: букмекеры оценили шансы мадридцев

4 октября в матче 8-го тура испанской Примеры сыграют «Реал» и «Вильярреал». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Мадрида. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.49, что составляет около 67% вероятности.

При этом шансы «Вильярреала» оценили в 6.10 (15%). Ничья идёт с коэффициентом 5.20 (18%).

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.