«Челси» — «Ливерпуль»: назван фаворит главного матча 7-го тура АПЛ

4 октября 2025 года в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Челси» оценили в 2.93. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52. Наиболее вероятный счёт — 1:1 за 8.00.