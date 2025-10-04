«Челси» — «Ливерпуль»: стал известен самый вероятный счёт

4 октября 2025 года в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Челси» и «Ливерпуль». Встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало запланировано на 19:30 мск.

Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.30, а шансы «Челси» оценили в 2.93. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.52.

Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 8.00. Победа «Ливерпуля» со счётом 1:0 доступна за 8.50, а на ничью 2:2 выставлен коэффициент 9.40.

Заключить пари на победу мерсисайдцев 2:0 предлагается за 9.60.