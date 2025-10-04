Названы шансы «Баварии» выиграть шестой матч подряд в Бундеслиге

6-й тур Бундеслиги, «Дойче Банк Парк» во Франкфурте, 4 октября. «Айнтрахт» Дино Топпмёллера принимает «Баварию» Венсана Компани. Стартовый свисток намечен в 19:30 мск.

В пяти матчах чемпионата Германии мюнхенцы добыли пять побед.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.45, что приблизительно составляет 69% вероятности.

Ничья идёт за 5.60, а победа «Айнтрахта» оценивается в 6.42.

Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 3.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее вероятным представляется счёт 2:1 в пользу гостей (8.00).