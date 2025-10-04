«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз на матч во Франкфурте

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру Бундеслиги «Айнтрахт» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» победит + тотал больше 3.5 гола за 2.33.

У «Айнтрахта» качели в последние недели видны невооружённым глазом. 3:4 дома с «Унионом», 6:4 в Мёнхенгладбахе с «Боруссией» и разгром 1:5 в гостях у «Атлетико» в Лиге чемпионов. Команда опасна в атаке, однако оставляет зоны между линиями и страдает от простых потерь. Против «Баварии» это смертельно. Важно сыграть плотнее и страховать фланги.

Вполне вероятно, «Айнтрахт» будет агрессивно встречать соперника в центре и искать рывки Узуна за спину. Однако команда из Франкфурта даже дома с таким оппонентом окажется вынуждена играть компактно, ведь «Бавария» бьёт очень больно. Стандарты — шанс для хозяев. В открытой игре гости куда сильнее и опаснее.

Прогнозируем результативную победу «Баварии». Мюнхенцы возьмут своё за счёт управляемого темпа и класса в завершающей стадии. Форма Кейна — аргумент №1. «Айнтрахт» наверняка ответит, как делал это очень много раз в очных противостояниях. Но ошибок в своей трети едва ли избежит. В качестве ставки возьмём П2 через тотал больше 3.5 мяча. Что-то вроде 3:1 в пользу гостей здесь может быть.