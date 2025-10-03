«Авангард» — «Локомотив»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 4.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» после срыва трансфера Александра Хмелевски останавливаться не планирует — в омском клубе активно изучают варианты усиления на позиции центрфорварда. В приоритете североамериканский рынок, ведь на внутреннем приобрести нужного игрока, как показывает опыт, непросто даже за большие деньги. Из тренировочных лагерей клубов НХЛ уже вовсю освобождаются игроки, так что выбор должен быть широким. Пока же омичи неплохо справляются и нынешним составом, выиграв восемь из девяти последних матчей. На днях «Авангард» разнёс довольно крепкий «Адмирал» (6:1), а запомнилась та встреча дракой вратарей Андрея Мишурова и Адама Хуски.

«Локомотив» также в очень большом порядке: ярославцы выиграли шесть из семи последних встреч, да и в целом проиграли в основное время в этом сезоне лишь однажды. Словацкий нападающий Рихард Паник не был ключевым игроком чемпионского «Локомотива», но сохранить в составе его хотели. В межсезонье сделать этого не получилось, но уже после старта чемпионата ярославцы договорились о новом контракте на год. Хотя состав у «Локомотива» и так достаточно глубокий, так что наверняка кто-то из нападающих команду покинет — в зоне риска Степан Никулин и Александр Полунин.

Игра будет принципиальной для обеих сторон, так что рискну поставить на ничью в основное время — обе команды одинаково хороши», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».