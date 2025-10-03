«Спартак» — СКА: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: тотал СКА больше 2.5 за 1.74.

«Соперники находятся в топ-3 дивизиона Тарасова: СКА на 2-м с 12 очками в 10 играх, а «Спартак» на 3-м с 11 в 10 матчах. Так что разрыв между ними на Западе минимален, буквально в один балл и две позиции.

Красно-белые провели не совсем удачную домашнюю серию в сентябре, выиграв лишь два матча из шести. Коллектив сделал сильный рывок на выезде, тем самым удерживая свои позиции в топ-8 Запада. С середины сентября «Спартак» провёл семь игр, в каждой забил минимум раз, а в пяти случаях минимум по три. Команде не хватает стабильности в игровых моментах и в результатах. По-прежнему нет надёжности в обороне (32:34 по голам). Команда пытается играть агрессивно в давление, что часто приводит к удалениям.

У питерцев был хороший отрезок с серией из четырёх побед, но он оборвался против «Авангарда» (2:4). Теперь в активе три поражения в четырёх матчах. Накануне СКА, ведя 2:0 в домашних стенах, пропустил два гола в третьем периоде, а потом и в овертайме. Как ни крути, но это говорит о нестабильности. Таким образом, питерцы трижды за месяц проиграли «Торпедо». СКА на выезде удавалось исправно забрасывать минимум по три шайбы. Команда старается выстроить игру с высоким давлением в атаке.

Это первая очная встреча оппонентов в этом сезоне, а предыдущие семь пробивали минимум пять шайб на двоих. Берём этот факт на заметку, хотя у обеих команд есть серьёзные изменения в составах.

Учитывая то, что СКА три раза из четырёх на выезде забрасывал минимум по три шайбы, а оборона красно-белых далека от идеала, стоит ждать давления и нацеленности на ворота от гостей», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».