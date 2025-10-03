Скидки
«Спартак» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч регулярного чемпионата КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА.

Ставка: «Спартак» не проиграет и ТБ 4.5 за 2.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
«Спартак» под руководством Алексея Жамнова не может похвастаться ярким стартом сезона. В 10 проведённых матчах москвичи добыли всего 4 победы, что, безусловно, не соответствует амбициям клуба, претендующего на статус одного из лидеров КХЛ. При этом в атаке красно-белые действуют уверенно — 32 заброшенные шайбы подтверждают, что команда умеет играть первым номером и создавать давление у ворот соперника. Но проблемы лежат в другой плоскости: оборона и вратарская бригада не обеспечивают должной надёжности. 34 пропущенные шайбы говорят о том, что команда теряет концентрацию и позволяет соперникам слишком много. На домашней арене «Спартак» способен прибавлять в атаке, и именно за счёт неё москвичи чаще всего добиваются результата.

СКА под руководством Игоря Ларионова постепенно обретает свой стиль. Петербуржцы за 10 матчей оформили 5 побед, что можно назвать ровным, но пока не выдающимся результатом. Любопытно, что сразу три поражения команда потерпела именно от «Торпедо» — бывшего клуба Ларионова, что добавляет в эти встречи особой иронии. И эти два подряд поражения слегка подпортили общий фон, который в последние недели казался позитивным. Игры против Нижнего Новгорода вскрыли некоторые проблемы армейцев, которые пока кажутся серьезными. Посмотрю в ближайших играх за игрой СКА: были ли это разовые проблемы или это показатель какого-то тренда.

Чего я жду от матча? «Спартак» дома будет действовать агрессивно и постарается за счёт атакующей линии компенсировать пробелы в обороне. СКА же наверняка воспользуется ошибками москвичей в защите. Обе команды умеют забрасывать и любят атаковать, так что зрителей ждёт результативный хоккей. Я думаю, что «Спартак» способен дома не проиграть в основное время в матче с большим количеством заброшенных шайб», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

