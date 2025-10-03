ЦСКА — «Металлург»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 3 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург».

Ставка: дубль в матче за 2.75.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА под руководством Игоря Никитина стартовал в сезоне неоднозначно. За 10 проведённых матчей армейцы добыли лишь 5 побед, и для клуба такого уровня это результат ниже ожиданий. Особенно настораживает то, что поражения приходили не только от топов, но и от андердогов, а это говорит о том, что команда пока не нашла стабильности. Даже сильная атака с целой россыпью звёзд не всегда вытягивает матчи. При этом нельзя забывать, что ЦСКА — это клуб с чемпионскими традициями, да и тренер-чемпион Игорь Никитин умеет перестраивать игру, оправляться от поражений и выжимать из состава максимум. На домашней арене москвичи наверняка будут играть с удвоенной мотивацией, ведь болельщики ждут побед и уверенной игры от любимцев. А мы, в свою очередь, ждём тот момент, когда ЦСКА наберет свой сумасшедший ход.

«Металлург» демонстрирует отличный старт. Подопечные Андрея Разина в 10 матчах одержали 7 побед и выглядят одним из самых сбалансированных коллективов КХЛ. Магнитогорцы уверенно чувствуют себя и против топов, и против середняков, забрасывают много шайб и действуют агрессивно в атаке. Ключевым событием последних дней стало усиление состава Евгением Кузнецовым — звёздным форвардом, который добавит «Металлургу» вариативности и сделает и без того мощную линию нападения ещё более опасной. При этом не стоит забывать о дисциплинированной обороне и надёжной вратарской бригаде во главе с Ильёй Набоковым и Александром Смолиным, которая даёт команде необходимую уверенность.

Чего я жду от игры? Встреча обещает быть принципиальной и напряжённой. ЦСКА наверняка постарается взять реванш за недавнее поражение в Магнитогорске, и при домашних трибунах армейцы должны добавить в скорости и агрессии. Но с учётом текущей формы магнитогорцев, их настроя и уверенности в собственных силах москвичам придётся пройти настоящее испытание. Мы вправе ожидать открытый хоккей, много бросков и моментов. С одной стороны, может быть большой тотал, с другой — вратари могут поймать кураж и оставить нападение на сухом пайке. Решил не гадать, а просто заиграть дубль любого игрока в матче», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».