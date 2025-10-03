ЦСКА — «Металлург»: ставка Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Металлург».

Ставка: ТБ 4.5 за 1.53.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2025, пятница. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Металлург», возглавляющий таблицу дивизиона Харламова с 16 очками в 10 играх, сделал интересное подписание. Евгений Кузнецов наконец-то нашёл работу. Несмотря на то что форвард давно не показывал стабильную и хорошую форму, перспектива, хотя бы в первое время, у этого союза есть. Магнитогорцы набрали ход и одержали шесть побед в семи матчах. За первый месяц регулярки они забили 38 голов и пропустили 27 (лучше показатели только у лидирующего на Востоке «Авангарда»). При этом «Металлург» не реализовывал большинство уже три встречи подряд. Это один из компонентов, в котором могут пригодиться опыт и навыки Кузнецова.

Игорь Никитин упорно трудится, выпиливая изюминку из нынешнего состава. Многие труды Никитина, откровенно говоря, были разрушены предыдущим тренерским штабом во главе с Воробьёвым. Да и состав не тот. Поэтому ожидать, что новая сборка ЦСКА сразу заведётся — не стоит. Армейцы — одни из самых забивных на Западе (31 шайба).

Команда одержала две победы на старте чемпионата, а дальше потеряла намёки на стабильность: поражение — победа — три поражения — победа. В последнем матче ЦСКА дома обыграл 7:2 «Ладу», Коваленко и Бучельников оформили по хет-трику. Денис Зернов пока не завёлся (1+3), но наверняка для него будет важным моментом постараться забить бывшим. Впереди очень сложный оппонент.

Соперники уже пересекались в Магнитогорске и выдали результативный матч (5:4). Тогда хозяева трижды отличились в большинстве. Гости много давят, ЦСКА всё ещё в процессе построения своей игры, поэтому ошибок и зрелищного хоккея не избежать», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».