«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Кёльн».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.41.

«Хоффенхайм» в прошлом сезоне был одним из тех, кто боролся за выживание в чемпионате Германии. Осенью 2024 года пришёл Кристиан Ильцер, формально задачу выполнил, но команда из Зинсхайма опередила конкурентов лишь на три очка. Австриец работу сохранил, а нынешний сезон для его команды начался неплохо. В Кубке Германии в первом раунде выбили «Ганзу», а в Бундеслиге после пяти туров две победы, два поражения и ничья на прошлой неделе с «Фрайбургом». Промежуточный итог: семь очков и десятая строчка.

«Кёльн» весной 2024 года вылетел из элитного немецкого дивизиона и прошлый сезон провел во Второй Бундеслиге. В итоге «козлы» турнир выиграли и вернулись в высшую лигу, хотя за пару туров до конца было ощущение, что может случиться неудача. Теперь команда стартовала с двух побед, но затем результаты пошли вниз и «козлы» спустились на седьмую позицию.

Сразу пять команд в немецкой Бундеслиге после пяти туров имеют семь очков в активе, и две из них встретятся в этой встрече. «Хоффенхайм» дома пока играет плохо, два поражения в двух матчах, но соперниками были «Айнтрахт» и «Бавария», а «Кёльн» в классе им явно уступает. «Козлы» в среднем забивают по два мяча за игру и попадали в ворота в каждом из матчей, и «Хоффенхайм» тоже регулярно забивает, но в активе на один гол меньше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».