Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Кёльн»: прогноз Семёна Зигаева на матч Бундеслиги
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Бундеслиги «Хоффенхайм» — «Кёльн».

Ставка: ТБ 3.5 за 2.41.

Германия — Бундеслига . 6-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Не начался
Кёльн
Кёльн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хоффенхайм» в прошлом сезоне был одним из тех, кто боролся за выживание в чемпионате Германии. Осенью 2024 года пришёл Кристиан Ильцер, формально задачу выполнил, но команда из Зинсхайма опередила конкурентов лишь на три очка. Австриец работу сохранил, а нынешний сезон для его команды начался неплохо. В Кубке Германии в первом раунде выбили «Ганзу», а в Бундеслиге после пяти туров две победы, два поражения и ничья на прошлой неделе с «Фрайбургом». Промежуточный итог: семь очков и десятая строчка.

«Кёльн» весной 2024 года вылетел из элитного немецкого дивизиона и прошлый сезон провел во Второй Бундеслиге. В итоге «козлы» турнир выиграли и вернулись в высшую лигу, хотя за пару туров до конца было ощущение, что может случиться неудача. Теперь команда стартовала с двух побед, но затем результаты пошли вниз и «козлы» спустились на седьмую позицию.

Сразу пять команд в немецкой Бундеслиге после пяти туров имеют семь очков в активе, и две из них встретятся в этой встрече. «Хоффенхайм» дома пока играет плохо, два поражения в двух матчах, но соперниками были «Айнтрахт» и «Бавария», а «Кёльн» в классе им явно уступает. «Козлы» в среднем забивают по два мяча за игру и попадали в ворота в каждом из матчей, и «Хоффенхайм» тоже регулярно забивает, но в активе на один гол меньше», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Экспресс на футбол: команда Дэдпула и матч АПЛ
Экспресс на футбол: команда Дэдпула и матч АПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android