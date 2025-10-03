«Борнмут» — «Фулхэм»: прогноз Кирилла Полякова на игру АПЛ

Телеведущий Кирилл Поляков дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Фулхэм».

Ставка: победа «Борнмута» и обе забьют за 3.65.

«Борнмут» очень хорош дома, где ещё ни разу не проиграл в этом сезоне АПЛ (победы над «Вулверхэмптоном» и «Брайтоном», плюс ничья с «Ньюкаслом»). Домашнее поражение было только в Кубке лиги от «Брентфорда», которое вообще не вытекало из логики игры.

А вот «Фулхэм» как раз не очень уверенно играет в гостях. В прошлом туре уступили «Астон Вилле» (1:3), до этого — на выезде «Челси» (0:2), зацепили одно очко в гостях у «Брайтона». Вообще и «Борнмут», и «Фулхэм» — две очень организованные команды, которые умеют прессинговать, контратаковать и хорошо защищаться. Однако и ошибок у них хватает. Поэтому думаю, будет приличная заруба, но всё же отдам предпочтение «Борнмуту». Добавлю сюда и «обе забьют», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».