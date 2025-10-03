Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Виталий Милонов призвал запретить ставки, а букмекеров отправить на СВО

Виталий Милонов призвал запретить ставки, а букмекеров отправить на СВО
Комментарии

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал закрыть все букмекерские конторы, а сотрудников БК отправить на СВО.

«Любые ставки должны быть запрещены, потому что главная цель всех компаний, принимающих ставки, это обогащение. Соответственно, их благосостояние и так называемые хорошие дела есть результат их грабежа. Их результат — несчастья в огромном количестве российских семей, где психически больные, зависимые от игр люди несут последние деньги в эти конторки поганые.

Я считаю, что все букмекерские и прочие компании должны быть закрыты, их имущество обращено в пользу государства, а финансы отправлены для закупки дронов на СВО. Ну и, конечно, сами букмекеры станут отличными штурмовиками», — заявил Милонов в интервью «Газете.Ru».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android