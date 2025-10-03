Реклама российских букмекеров может появиться в космосе

Реклама российских букмекеров может появиться на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры госкорпорации «Роскосмос». Об этом в интервью НСН заявил глава частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин.

«В своё время, когда Россия запускала свои первые ракеты после развала СССР, была серьёзная реклама. За неё хорошо платили, но, сколько она приносила, я не знаю. Если просто на пустом месте получится зарабатывать деньги, хотя бы рубль, то уже хорошо. Ракета от этого хуже не станет, нагрузка не увеличится. Может быть, даже будет аппарат с названием букмекерской компании. Мы же футбол смотрим и видим такое, почему бы и здесь так не сделать? Всё зависит от заказчика, а стоимость размещения достаточно небольшая», — отметил Пушкин.

В конце сентября президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий «Роскосмосу» размещать рекламу на своих носителях и объектах инфраструктуры.