Михаил Дегтярёв назвал сумму, которая поступит в РСФ до конца 2025 года

Министр спорта России Михаил Дегтярёв на первом заседании попечительского совета Российского спортивного фонда (РСФ) назвал сумму, которая поступит в организацию в 2025 году.

«Фонд создан по инициативе главы государства Владимира Владимировича Путина. Это новый инструмент поддержки спорта. Уже в конце этого года на счетах фонда, согласно плановым показателям, будет находиться до 18 млрд рублей. Наша первоочередная задача — запустить его работу так, чтобы он был максимально эффективным, а каждый рубль пошел на пользу», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Члены правления РСФ в скором времени проведут отдельное заседание, где рассмотрят заявки на финансирование в рамках переходного периода работы, который продлится до конца текущего года.