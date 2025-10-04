«Динамо» — «Локомотив»: определён фаворит дерби

4 октября 2025 года в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют столичные «Динамо» и «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 19:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде Валерия Карпина. Поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 2.00, а шансы «Локомотива» оценили в 3.65. Ничья идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.15.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.80.