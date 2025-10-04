«Динамо» Москва — «Локомотив»: прогноз на матч РПЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Динамо» Москва — «Локомотив».

Ставка: «Локомотив» не проиграет за 1.85.

«Локомотив» всё ещё не знает поражений в чемпионате России, одержав пять побед. Самая результативная команда после 10 туров — забит 21 гол. Жаль, что много пропускает — 13 мячей. В последних трёх встречах РПЛ у железнодорожников были не топовые соперники, а результаты получились слабоватыми. Сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (1:1), а победили «Рубин» (1:0). Как-то скромно и не похоже на «Локомотив» Галактионова.

В трёх предыдущих официальных матчах железнодорожники не забивают больше гола. Столько же не отличается результативными действиями Алексей Батраков, однако он всё ещё возглавляет список лучших бомбардиров лиги с восемью голами. Дмитрий Воробьёв молчит уже пять встреч во всех турнирах. Возможно, внёс бы свежесть в атаку Сергей Пиняев. Он приступил к тренировкам в общей группе и может попасть в заявку.

Пока всё это наталкивает только на мысли о скучном московском дерби без голов. Но будем хитрее и просто возьмём ставку на то, что «Локомотив» не проиграет. Пропали забитые мячи, зато оборона стала надёжнее. Обе команды провели изнурительные матчи в Кубке России, однако не верится, что первое в сезоне поражение железнодорожники получат во встрече с «Динамо», которое пока рано восхвалять.