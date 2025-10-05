ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в дерби

5 октября 2025 года в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах немного склоняются в пользу красно-белых. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.65, а шансы ЦСКА оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.75.