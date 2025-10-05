Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в дерби

ЦСКА — «Спартак»: букмекеры оценили шансы в дерби
Комментарии

5 октября 2025 года в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги сыграют ЦСКА и «Спартак». Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск.

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»
ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»

Букмекеры в своих прогнозах немного склоняются в пользу красно-белых. Поставить на победу «Спартака» можно с коэффициентом 2.65, а шансы ЦСКА оценили в 2.95. Ничья идёт с коэффициентом 3.15.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается за 1.75.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности
«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android