Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ювентус» — «Милан»: стали известны шансы команд

«Ювентус» — «Милан»: стали известны шансы команд
Комментарии

5 октября 2025 года в матче 6-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 21:45 мск.

Материалы по теме
«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности
«Ювентус» — «Милан». Аллегри пройдёт испытание верности

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Поставить на победу «Ювентуса» или «Милана» можно с одинаковым коэффициентом 2.75. При этом ничья идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается с коэффициентом 1.77.

Гол в первые 15 минут идёт за 3.10.

Материалы по теме
ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»
ЦСКА — «Спартак». Безумие в «дерби всея Руси»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android