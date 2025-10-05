«Ювентус» — «Милан»: определён самый вероятный счёт
5 октября 2025 года в матче 6-го тура Серии А сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча состоится на стадионе «Альянц» в Турине. Начало — в 21:45 мск.
Поставить на победу «Ювентуса» или «Милана» можно с одинаковым коэффициентом 2.75. При этом ничья идёт с коэффициентом 3.25.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.75.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78. Заключить пари на гол в каждом из таймов предлагается с коэффициентом 1.77. Гол в первые 15 минут идёт за 3.10.
Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.00). Следом идёт нулевая ничья (7.50), а также точный счёт 1:0 в пользу каждой из команд (по 8.20).
