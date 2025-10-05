«Ювентус» — «Милан»: прогноз на матч в Турине

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Ювентус» — «Милан».

Ставка: «Милан» победит за 2.75.

Да, подопечные Игора Тудора не проигрывают в новом сезоне, но ведь и побеждать перестали. Последние четыре встречи закончились вничью: в Серии А с «Вероной» и «Аталантой» со счётом 1:1, а в Лиге чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда и «Вильярреалом» — со счётом 2:2.

Соперник набрал ход. «Россонери» победили «Лечче» (2:0), «Болонью» (1:0), «Удинезе» (3:0) и «Наполи» (2:1). Игра с действующим чемпионом Италии наиболее отражает то, какой есть потенциал у клуба из Милана.

Именно таким все помнят «Ювентус» при Аллегри — с надёжной обороной и грамотно распределёнными ролями в атаке. Теперь всё это есть у «Милана». Кристиан Пулишич возглавляет гонку лучших бомбардиров Серии А, а Лука Модрич привнёс опыта, которого как раз не хватало в полузащите. Страхиня Павлович стал залогом успешной обороны и участвует в атаках, а Мик Меньян всегда на подстраховке в воротах.

Радостная новость для болельщиков — выздоровление Рафаэла Леау. Он вышел на замену в матче с «Наполи», однако пока рисковать им Аллегри точно не будет. Предлагаем поставить на то, что «Милан» выиграет. Есть минимум три причины — Массимилиано Аллегри, более надёжная оборона и свежесть за счёт отсутствия еврокубков.