«Акрон» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Аудио-версия:
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и тотал меньше 4,5 за 1,90.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«Треть дистанции позади. Перед паузой на матчи национальных сборных у нас стартует 11-й тур РПЛ. «Акрон» сыграет против «Зенита». И если вспомнить прошлый сезон, то «Зенит» на выезде обыграл «Акрон» уверенно и крупно — со счетом 5:0. А вот дома «Зенит» неожиданно оступился, пропустил от Дзюбы, особенно болезненным был этот гол еще в первом тайме, а потом «Акрон» героически отбивался и сумел выстоять в концовке и добыть историческую, можно сказать, победу в Санкт-Петербурге. Конечно, «Зенит» помнит о об этой неудаче. Именно эта подножка, поставленная «Акроном», наверное, и повлияла на общий расклад в турнирной таблице на финише сезона, потому что весну «Зенит» провел достаточно убедительно, но до чемпионства в год столетия не добрался.

Сейчас «Зенит» на ходу, Глушенков в огне. А «Акрон», наоборот, в тильте. «Акрон» всего лишь 1 победу в десяти турах одержал. И что-то не идут дела у команды Заура Тедеева. Уже поговаривают о том, что, возможно, смена тренера в «Акроне» произойдет.

«Зенит» должен побеждать, учитывая, что всего 2 очка от лидера. И для «Зенита» принципиально важно уйти в группе лидеров на эту паузу. Думаю, наконец-то определился со стартовым составом Сергей Семак, вряд ли будут какие-то серьезные изменения по сравнению с последней игрой против «Оренбурга». Кубок с «Рубином» я не беру, потому что там был смешанный состав. Но здесь «Зенит» должен выигрывать.

Вряд ли снова будет такой разгром, как в прошлом сезоне. Поэтому — «победа «Зенита» и тотал меньше 4,5» за 1,90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

