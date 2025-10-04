«Акрон» — «Зенит»: прогноз Артёма Шмелькова на игру 11-го тура РПЛ

Комментатор Артём Шмельков дал прогноз на матч РПЛ «Акрон» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» и ТМ 3.5 за 2.09.

«11-й тур Российской Премьер-лиги откроется матчем в Самаре между «Акроном» из Тольятти и санкт-петербургским «Зенитом». Казалось бы, ну что тут всерьёз рассуждать, когда встречается российский гранд с командой, которая никак не выберется из черной полосы — у «Акрона» в 9 последних матчах обоих турниров (чемпионат + Кубок) 8 поражений при единственной ничьей. Ну, и конкретная печаль болельщиков команды в том, что она никак не может победить в РПЛ дома, играют ведь в Самаре. Со старта сезона уже 5 матчей тольяттинцы сыграли на своём поле и добыли в них 3 ничьи при 2 поражениях (в Кубке картина несколько иная — победа в основное время + победа в серии пенальти + поражение).

В прошлом, дебютном для «Акрона» сезоне в высшем свете дерзкая команда Заура Тедеева обменялась с «Зенитом» гостевыми победами в РПЛ — сначала было 0:5 в октябре в Самаре, а потом 2:1 победа в Петербурге в декабре. Формально-то именно этих, в том числе, очков потом по весне не хватило «Зениту» для борьбы за чемпионство.

Но сейчас «Акрону» не до дерзновений и подвигов — ему надо набирать свои очки в матчах с себе подобными. А тут «Зенит» — не без своих проблем, но явно прибавивший во взаимопонимании и мотивации. У сине-бело-голубых, на всякий случай, за последние полтора месяца 7 побед и единственная ничья 0:0 в гостях у «Балтики». И честно говоря, очень сомнительно, что всё ищущий свои варианты более качественной игры в обороне «Акрон» сможет устоять под давлением», — приводит слова Шмелькова «Ставка ТВ».