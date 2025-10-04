«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Рубина» за 1,90.

«Одно из многочисленных дерби в этом туре — это волжское дерби, «Рубин» сыграет с «Крыльями». Не сказать, что команды прям ненавидят друг друга, но определенная неприязнь у них друг к другу присутствует.

«Рубин» дома играет достаточно убедительно. Я не беру кубковый матч против «Зенита», там немножечко иной расклад, но вот в чемпионате «Рубин» в целом смотрится очень достойно. Да, команда чередует хорошие домашние матчи с не самыми удачными выездными, добыли ничью с «Акроном» (2:2), а в последнем туре оступились в матче против «Локомотива» из-за ошибки Ставера. Но смотрелась команда Рахимова очень неплохо. Здорово вписались новички — Арройо и Сиве, плюс есть Мирлинд Даку, который регулярно дома забивает.

«Крылья» играют очень-очень неровно, очень амплитудно по нынешнему сезону. И к этому матчу подходят с двумя поражениями кряду — от «Спартака» и «Динамо». Думаю, «Рубин» просто сильнее. «Рубин» должен это показать и доказать дома. И для «Рубина», который находится недалеко от группы лидеров, чрезвычайно важно пополнить свой очковый баланс.

Хороший вариант — «победа «Рубина» за 1,90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».