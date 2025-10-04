«Рубин» — «Крылья Советов»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ в Казани

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Крылья Советов».

Ставка: «Рубин» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.64.

«Рубин» против «Крыльев Советов» в Казани. Игра, которую называют «Волжским дерби». Я не думаю, что здесь стоит искать какой-то дополнительный подтекст — просто необходимость трёх очков и для тех, и для других.

Последние матчи неудачно складывались и для «Крыльев», и для «Рубина». Но если «Крылья» потерпели два поражения, то «Рубин» всё-таки набрал одно очко в матче с «Акроном» — очень скупая на моменты игра, которая каким-то чудом подарила 4 гола. При этом «Рубин» отыгрался со счёта 0:2. Ну а в матче против «Локомотива» напротив не повезло в игре, которую, в принципе, «Рубин» должен был сводить к ничьей, хотя там всё началось с момента, когда Рожков выбил мяч из уже пустых ворот. Но, тем не менее, невезение и ошибка Ставера, и мокрый мяч, и дождь, который лил в тот день в Москве — всё это сказалось в пользу «Локомотива».

Ну а «Крылья» два матча подряд в чемпионате проиграли. И проиграли, в общем, их на самом деле без шансов, потому что и у «Спартака» было преимущество, и «Динамо», несмотря на то, что пропустило два гола, всё-таки было очень близко и к четвёртому, и к пятому мячу. Поэтому я думаю, что здесь как раз всё получилось достаточно справедливо, поскольку «Крылья» выглядели хуже и того, и другого соперника, при том что соперники были серьёзные.

Здесь, я думаю, преимущество также будет у «Рубина». «Рубин» более зрелая команда. Тем более мы видим, что «Крылья» дали оверперформанс на старте сезона, а сейчас команду начало потряхивать. Сейчас команда зашла в период турбулентности, не хватает по-прежнему Ракова. И я думаю, что здесь, конечно, скажется и качество обороны «Крыльев». Мы видим в последних матчах, что «Крыльям» надёжности в обороне не хватает. Поэтому все шансы есть победить у «Рубина».

Я бы не отважился поставить просто на победу «Рубина», при том что там коэффициент достаточно хороший — 1.90. Но вот я предложу другую ставку, более осторожную — комбинированную, одной из частей которой будет «Рубин» не проиграет. А вот вторая… есть соблазн взять тотал меньше 3.5 или тотал больше 1.5 голов. Мне кажется, учитывая состояние обороны «Крыльев», два гола в этом матче будут. И опять же, я думаю, что «Рубин» не проиграет», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».